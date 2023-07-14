قائد عسكري أوكراني يعد بإظهار نتائج الهجوم المُضاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، "أليكسي دانيلوف"، على خلفية عدم نجاح قوات كييف في هجومها المُضاد، أن النتائج ستُظهر في أغسطس وسبتمبر مُبررًا ذلك بالطقس، واعدًا بإظهار نتائج الهجوم المُضاد في أغسطس وسبتمبر.

وقال دانيلوف في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية: "لا يمكنك أكل الفاكهة غير الناضجة، وخاصة إذا كنت تعرف كيف يكون الطقس في أوكرانيا، فأنت تعلم أن معظم الثمار تنضج في أغسطس وسبتمبر".

خسائر أوكرانيا:

هذا وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، إنه منذ بداية الهجوم المضاد، بلغت خسائر أوكرانيا أكثر من 26 ألف فرد عسكري و 3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة.

وأكد شويغو أن "القوات الأوكرانية لم تصل إلى أهدافها في أي من الاتجاهات خلال الهجوم المضاد". كما تواصل القوات الروسية ضرب احتياطيات القوات الأوكرانية، والمعدات القادمة من الغرب بأسلحة عالية الدقة، مما يقلل من إمكاناتها الهجومية.

من جانبه قال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، في وقت سابق، إن نفاد المخزونات وعدم قدرة الغرب على توفير الذخيرة اللازمة لنظام كييف، سيؤدي إلى هزيمة لا مفر منها في الشتاء.

وتعاني القوات الأوكرانية من خسائر فادحة وكارثية، منذ بداية الهجوم المضاد، مما يشير إلى الفشل الوشيك والهزيمة.

من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن حقول الألغام الروسية تشكل أكبر التحديات وتمثل المشكلة الرئيسية للقوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "تشكل عملية تطهير حقول الألغام، أكبر الصعوبات التي تواجه القوات الأوكرانية".

وزعم الوزير الأمريكي، بأن الجيش الأوكراني لا يزال يملك "قوات كبيرة" لمواصلة الهجوم المضاد.