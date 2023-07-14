حُلفاء الرئيس الأوكراني فى الغرب يُوجهون له تحذيرًا عاجلًا

ياسر رشاد - القاهرة - حذر حُلفاء الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي" الغربيين من أنه تُمادى كثيرًا في انتقاده لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي".

وقالت الشبكة إن "أحد كبار الدبلوماسيين الذين حضروا الاجتماعات صرح بأن زيلينسكي "تمادى" خلال القمة، ولذا ضغطت الولايات المتحدة ودول أخرى عليه لإبداء مزيد من الامتنان".

وقال المسؤول إن واشنطن بعثت برسالة واضحة للغاية إلى زيلينسكي مفادها أنه تمادى في انتقاد "الناتو" لرفضه قبول انضمام أوكرانيا إليه.

زيلينسكي يُصاب بخيبة أمل:

يُذكر أنه خلال قمة "الناتو" الأخيرة التي عقدت قبل أيام في فيلنيوس، أصيب زيلينسكي بخيبة أمل بسبب عدم تقديم إطار زمني لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، ووصف الحلف بأنه "ضعيف".

من ناحية أخرى، أصدرت قناة RT شريطا مصورا، يحاكي وضع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد وعود الغرب "الفارغة" لانضمام بلاده إلى حلف "الناتو" وعلاقته مع المخدرات وروسيا.

وفي الفيديو يظهر زيلينسكي وهو يتناول رقائق الحبوب على شكل نجوم وقد رش عليها مسحوق الهيرويين وفي جانبه منديل لونه "أزرق ملكي" مثل لون علم الاتحاد الأوروبي. وخلال تناوله الحبوب يقوم بإزالة عدد من الحبوب ليقوم بتشكيل دائرة من النجوم على المنديل، لتصبح مثل علم الاتحاد الذي يحلم بالانضمام إليه، ومن ثم يضع علم أوكرانيا في وسط الدائرة ويقول: "شيء مذهل.. لم يبق لنا إلا أن نحدد التاريخ".

ومن ثم يتصل بمقر "الناتو"، ليتم الرد على اتصاله بإجابة: "من فضلك ابق على الخط الأمامي للجبهة". ومن بعدها ينقطع الاتصال، ويصبح خارج التغطية.

ويفقد زيلينسكي الأمل بالناتو ويأخذ هاتفا آخر ويقوم بالاتصال بالكرملين، ليتم إغلاق الهاتف بوجهه.

جدير بالذكر أنه خلال قمة "الناتو" الأخيرة التي عقدت قبل أيام في فيلنيوس، أصيب زيلينسكي بخيبة أمل بسبب عدم تقديم إطار زمني لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ووصف الحلف بأنه "ضعيف".