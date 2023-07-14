السيسي يشارك في الاجتماع التنسيقي الخامس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد غدٍ الأحد في الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية الذي ينعقد في العاصمة الكينية نيروبي بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الأفريقية.

من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية "النيباد" على مدار العامين المقبلين.



كما سيلقى الرئيس السيسي كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "Cop 27" أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية، في ظل جهود مصر المستمرة لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لتقديمها إلى دول أفريقيا الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية.

ويبحث الرئيس السيسي مع الزعماء ورؤساء الحكومات المشاركين في الاجتماع، التقدم الذي تحقق في برنامج عمل الاندماج التجاري لدول القارة، وسبل تعزيز ذلك الاندماج ومن بينها خطوات تتعلق بتعزيز حرية الحركة وجواز السفر الإفريقي الموحد، وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة.



وذكر بيان نُشر على موقع الاتحاد الأفريقي أن المشاركين في الاجتماع التنسيقي سوف يبحثون إنشاء سوق أفريقية مشتركة لتسريع التجارة والزراعة والأعمال وتبادل المهارات في القارة الأفريقية، كما يبحث الاجتماع تنسيق الجهود ما بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الرئيسية والدول الأعضاء باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لتسريع جهود التكامل التجاري ويغطى التنسيق عددًا من المحاور الرئيسية تتمثل في تخطيط وتبني وتنفيذ السياسات والمتابعة والتقييم وتعبئة الموارد والشراكات.



كما يتضمن برنامج عمل الاجتماع التنسيقي سبل تمويل أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي والتركيز على التعافي الاقتصادي للقارة الأفريقية وتنفيذ المبادرات الرامية لمواجهة التحديات في مجالات الزراعة والبنية التحتية والديون والتغيرات المناخية والأمن والطاقة والصحة.

