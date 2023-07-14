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النظر فى قبول المنح والإعانات.. مهام حددها القانون لإدارة صندوق دعم السياحة

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القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 19لسنة 2022 الخاص بإنشاء صندوق دعم السياحة والأثار مهام مجلس إدارة  الصندوق، حيث نصت المادة 4 من القانون أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:

 

 - وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية .

 

- وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق .

 

 - وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.

 

- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.

 

 - النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالى .

 

- قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التى تتفق مع أغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .

 

 - الموافقة على القروض التى تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .

 

 - النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق .

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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