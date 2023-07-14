بينهم نافاس.. انريكي يطرد 9 لاعبين من حديقة الامراء

فقد ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم الجمعة، أن إنريكي أخرج من حساباته اللاعبين الذين تمت إعارتهم في الموسم الماضي.

وتشمل قائمة المعارين 8 لاعبين، وهم:

الثنائي الأرجنتيني لياندرو باريديس وماورو إيكاردي، والثنائي الفرنسي داجبا وكورزاوا، ولاعب الوسط الهولندي فينالدوم، والألماني دراكسلر، والسنغالي عبدو ديالو، إضافة إلى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.



وبخلاف المعارين، قالت الصحيفة إن مدرب برشلونة السابق لا ينوي أيضا الاعتماد على المهاجم الشاب، هوجو إيكيتيكي، الذي انضم صيف العام الماضي من ريمس.

يذكر أن المدرب الإسباني، لويس إنريكي (53 عاما)، تولى القيادة الفنية لباريس سان جيرمان مؤخرا، ووقع عقدا يمتد إلى صيف 2025.

