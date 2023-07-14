انت الان تتابع خبر الكرملين يرد على تركيا بشأن اتفاق تصدير الحبوب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء إعلان الكرملين بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم الجمعة، قال فيها إنه "متفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تمديد الاتفاق".

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله: "لم يكن هناك أي إعلان من الجانب الروسي بهذا الخصوص".

