انت الان تتابع خبر فلسطين.. مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في الضفة الغربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واندلعت مواجهات بين أهالي بلدة ديراستيا غرب سلفيت والجيش الإسرائيلي، بعد أن منعت القوات الإسرائيلية أهالي المنطقة من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالمصادرة، وإقامة صلاة الجمعة هناك.

وذكر شهود أن "الأهالي أدوا صلاة الجمعة في مدخل المنطقة، بعد منعهم من الوصول إلى أراضيهم، فيما عززت القوات الإسرائيلية من تواجدها في المكان".



ورفع أهالي البلدة الذين خرجوا احتجاجا على مصادر أراضيهم يافطات منددة بسياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإقامة البؤر الاستيطانية.

وأصيب 6 فلسطينيين بالرصاص المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت بعد قمع الجيش الإسرائيلي المشاركين في مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان من المنطقة "بأن الجنود الإسرائيليين اقتحموا البلدة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة 6 منهم عولجوا ميدانيا".

وتمكن أهالي قرية أم صفا شمال رام الله، بمساندة العديد من النشطاء، من إزالة بؤرة أقامها مستوطنون على أراضي القرية قبل أسبوعين، وفقا لبيان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وتشهد مناطق شمال الضفة الغربية مواجهات مستمرة مع الجيش الإسرائيلي الذي كثف من تواجده مؤخرا في محيط القرى والتجمعات الفلسطينية، كما تتعرض أطراف البلدات الفلسطينية لاعتداءات مستمرة من المستوطنين.

