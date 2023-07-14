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بعد فرضه غرامة مالية.. برشلونة يتحدى "اليويفا" ويقرر الطعن بقراره

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461631-638249525089218168.jpg

2023-07-14 | 19:26

بعد فرضه غرامة مالية.. برشلونة يتحدى "اليويفا" ويقرر الطعن بقراره

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سيلجأ برشلونة إلى لجنة الاستئناف، للطعن في الغرامة بقيمة 500 ألف يورو فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عليه، بسبب "الإعلان بشكل خاطئ عن أرباح التصرف في أصول غير ملموسة (بخلاف انتقال اللاعبين)".
وكشفت مصادر في برشلونة، أن سبب العقوبة هو عمليات اعتبرتها الليجا ملائمة.

واعتبرت المصادر العقوبة غير مناسبة، وأن الغرامة مبالغ فيها، لذا سيلجأ النادي إلى الهيئة الأخيرة، وهي محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، في حال الضرورة.


وأوضح يويفا، اليوم الجمعة، أن هذه المرة الأخيرة التي يتم فيها تقييم الأندية، على أساس اللائحة "القديمة" لتصاريح الأندية واللعب المالي النظيف، وفقا لنسخة عام 2018.

وبجانب برشلونة، تعرض للعقوبة أيضا مانشستر يونايتد بغرامة قيمتها 300 ألف يورو، وكونياسبور التركي وأبويل القبرصي بقيمة 100 ألف يورو لكل منهما، بسبب عجز طفيف في الميزانية.

يذكر أن البارسا عاش توترات عديدة مع يويفا في السنوات الأخيرة، خصوصا على خلفية أزمة دوري السوبر الأوروبي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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