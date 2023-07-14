بعد فرضه غرامة مالية.. برشلونة يتحدى "اليويفا" ويقرر الطعن بقراره

وكشفت مصادر في برشلونة، أن سبب العقوبة هو عمليات اعتبرتها الليجا ملائمة.

واعتبرت المصادر العقوبة غير مناسبة، وأن الغرامة مبالغ فيها، لذا سيلجأ النادي إلى الهيئة الأخيرة، وهي محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، في حال الضرورة.



وأوضح يويفا، اليوم الجمعة، أن هذه المرة الأخيرة التي يتم فيها تقييم الأندية، على أساس اللائحة "القديمة" لتصاريح الأندية واللعب المالي النظيف، وفقا لنسخة عام 2018.

وبجانب برشلونة، تعرض للعقوبة أيضا مانشستر يونايتد بغرامة قيمتها 300 ألف يورو، وكونياسبور التركي وأبويل القبرصي بقيمة 100 ألف يورو لكل منهما، بسبب عجز طفيف في الميزانية.

يذكر أن البارسا عاش توترات عديدة مع يويفا في السنوات الأخيرة، خصوصا على خلفية أزمة دوري السوبر الأوروبي.

