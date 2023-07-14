مكتب "غروندبرغ" يناقش مع تحالف الأحزاب اليمنية والمجلس الانتقالي جهود استئناف العملية السياسية

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مع ممثلين عن التحالف الوطني للأحزاب اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي جهود استئناف العملية السياسية.



وأفاد مكتب المبعوث الأممي عبر "تويتر"، بأنه التقى بممثلين عن التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية في وقت سابق من هذا الأسبوع في الأردن.



وقال إن "النقاش دار حول أهمية استئناف العملية السياسية وسبل معالجة الأولويات الملّحة مع ضمان أن تلبي الحلول طويلة الأجل تطلعات الشعب اليمني".



كما التقى مكتب المبعوث بممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي في الأردن، وناقشوا الجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية والتحديات التي تواجه ذلك، وأفضل السبل لمعالجة القضية الجنوبية في سياق هذه العملية السياسية.



والاثنين الماضي ، أعرب المبعوث الأممي في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، عن قله إزاء التحركات العسكرية لمليشيات الحوثي في عدد من المحافظات لاسيما بالقرب من محافظة مأرب بالإضافة إلى الاستعراض في إب.



وشدد غروندبرغ، أن على" الأطراف أن تتوقف فورًا عن الاستفزازات العسكرية وأن تتفق على وقف شامل ومستدام لإطلاق النَّار على صعيد البلاد والاستعداد له".



وقال "يتعين على الأطراف خفض التصعيد الاقتصادي فورًا، ومعالجة الأولويات الاقتصادية ذات المديين القريب والبعيد، وضمان انتظام دفع رواتب القطاع العام على مستوى البلاد، والرجوع عن السياسات الاقتصادية العدائية التي من شأنها أن تعمِّق الانقسام وتزيد من تشظِّي البلاد".



كما شدد أن على الأطراف إحراز تقدم بشأن الاتفاق على مسار واضح لاستئناف العملية السياسية بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة. وقال إنه "يجب أن تبدأ هذه العملية بشكل عاجل من أجل تعزيز المكاسب التي تحققت منذ الهدنة ومنع حدوث المزيد من التشظي".

