تركيا تُزود أمريكا بالوثائق اللازمة لاستعادة فتح الله غولن

ياسر رشاد - القاهرة - زودت "أنقرة" نظيرتها "واشنطن" بالوثائق اللازمة لاستعادة فتح الله غولن، المُتهم بمُحاولة الانقلاب بتركيا، لكن أمريكا ترفض تسليمه، حسبما أفاد وزير العدل التركي، "يلماز تونج".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية، مساء اليوم الجمعة،، أكد تونج أن "أنقرة تقدمت بطلب استعادة غولن من الولايات المتحدة الأمريكية التي يقيم على أراضيها، مؤكدا أن الوثائق التي قدمتها أنقرة لا يعتريها أي نقص.

وشدد على أن تركيا زودت القضاء والسلطات في الولايات المتحدة، بـ "صناديق وأكياس كبيرة من الأدلة" التي تثبت تورط "غولن" بمحاولة الانقلاب وتدينه.

دوافع سياسية:

وانتقد الوزير التركي رفض السلطات الأمريكية إعادة غولن، مؤكدا أنها تقوم بذلك بـ"دوافع سياسية لا قضائية".

وطالب الوزير الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة بإعادة جميع أنصار تنظيم غولن، وفي مقدمتهم زعيمه المقيم في بنسلفانيا الأمريكية.

ويصادف شهر يوليو الجاري، الذكرى السنوية السابعة لمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا صيف 2016، حيث تتهم أنقرة تنظيم "غولن" وزعيمه بتدبيرها والوقوف وراءها.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري الشهر القادم زيارة رسمية إلى تركيا.

ووصل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، إلى تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال الرئيس التركي عقب لقائه زيلينسكي "سأجري محادثات مع الرئيس بوتين، عبر الهاتف، وخلال لقائنا وجها لوجه الشهر المقبل، بشأن ملف تبادل الأسرى بين موسكو وكييف، وتمديد اتفاق الحبوب لفترة أخرى تكون 3 أشهر وليس لشهر أو شهرين، وغيرها من الملفات".

وأضاف قائلا "الشهر القادم سيجري الرئيس بوتين زيارة رسمية إلى تركيا".

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يعتزم طرح وساطة في حل الصراع في أوكرانيا، على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.