اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحياء مدينة الخرطوم بحري، اليوم الجمعة، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما يستمر الصراع في السودان منذ منتصف إبريل الماضي.

قال سكان إن الفصيلين المتناحرين في السودان خاضا اشتباكات عنيفة في أجزاء من مدينة بحري، وذلك بعد يوم من ترحيب كلا الطرفين بجهود وساطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر.

تسبب القتال الذي اندلع في 15 إبريل في نزوح مدنيين من ولاية الخرطوم، التي تتكون من مدن الخرطوم وبحري وأم درمان، وتسبب أيضًا في تنفيذ هجمات بدوافع عرقية في منطقة دارفور.

لم تنجح جهود وساطة إقليمية ودولية حتى الآن في إنهاء القتال، وقال مسئولون بالأمم المتحدة: “إن السودان ربما ينزلق إلى حرب أهلية”.

جرت أحدث محاولة وساطة في مصر، يوم الخميس، ورحب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بجهود الوساطة.

لكن أربعة سكان بشمال مدينة بحري قالوا لرويترز إنهم استيقظوا في الصباح الباكر على صوت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وتركزت الاشتباكات فيما يبدو حول جسر الحلفايا الرابط من بحري وأم درمان.

بينما ركزت قوات الدعم السريع على الانتشار بسرعة في أنحاء العاصمة في أول أيام القتال، ركز الجيش على الضربات الجوية والمدفعية التي لم تسهم إلا بالقليل في تغيير المشهد.

نفذ الجيش مزيدًا من العمليات البرية في الأسابيع القليلة الماضية، وبالتحديد في أم درمان.

ضربات جوية وقذائف مدفعية:

قال سكان بحري إنهم سمعوا دوي ضربات جوية وقذائف مدفعية وأعيرة نارية استمرت إلى ما بعد الظهيرة.

نقلت رويترز عن مصدر عسكري إن الجيش نجح في طرد قوات الدعم السريع من أحياء في أقصى شمال المدينة، لكن قوات الدعم السريع قالت في بيانها إنها استطاعت هزيمة قوات الجيش وقتل المئات.

قال الجيش السوداني في بيان، إنه نفذ عمليات برية في المدن الثلاث في العاصمة، وإن تلك العمليات نجحت، واعترف بتكبده بعض الخسائر في بحري، لكنه وصف الأرقام التي أعلنتها قوات الدعم السريع عن خسائره بأنها مبالغ فيها.

وأفاد سكان في ولاية الخرطوم الأوسع نطاقًا بانقطاع الاتصالات لساعات عدة خلال الصباح.

وأفاد شهود آخرون بوقوع اشتباكات أيضًا حول قاعدة للجيش في جنوب الخرطوم.

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