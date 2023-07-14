الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، "جوزيب بوريل"، إن وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، رد بقسوة بعد دعوته في منتدى "آسيان" لسحب القوات الروسية من أوكرانيا.

وأضاف بوريل للصحفيين في منتدى "آسيان": "لافروف أجابني بقسوة شديدة وشرح وجهة نظره قائلا إن هذا كله "مؤامرة من الغرب""، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتابع أنه أبلغ لافروف بأسباب دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ودعا روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا، واصفا ذلك بأنه "السبيل الوحيد لوقف النزاع".

وتنعقد قمة شرق آسيا ومنتدى آسيان الإقليمي للأمن في الفترة من 13 إلى 14 يوليو، ولافروف يمثل روسيا فيها.

نظام عالمي مُتعدد الأقطاب:

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لا تعتبر المرحلة الحالية للعلاقات الدولية "حربا باردة جديدة"، مشيرا إلى أنها تتعلق بإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وصرح لافروف في مقابلة مع صحيفة "كومباس" الإندونيسية: "نحن لا نميل إلى تعريف المرحلة الحالية للعلاقات الدولية على أنها نوع من الحرب الباردة الجديدة"، مضيفا أن "الأمر يتعلق بشيء آخر وهو تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب".

وأردف لافروف: "هذه عملية موضوعية، حيث يرى الجميع أن المراكز الجديدة لاتخاذ قرارات مهمة على الصعيد العالمي تعمل على تقوية مواقعها في أوراسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".

وأشار الوزير إلى أن دول الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، تسعى إلى إبطاء هذه العمليات وعكس مسارها.

وأكمل لافروف: "هدفهم ليس تعزيز الأمن العام وليس الانخراط في التنمية المشتركة، ولكن الحفاظ على هيمنتهم في الشؤون العالمية، ومواصلة تنفيذ الأجندة الاستعمارية الجديدة. وببساطة: يستمرون، كما اعتدنا، في حل مشاكلهم على حساب الآخرين".

وواصل الوزير أن العقوبات الاقتصادية الأحادية تقوض الأمن الغذائي وأمن الطاقة في العالم، فضلا عن أن الأموال الضخمة التي كان يمكن استخدامها لتعزيز التنمية الدولية "تُحرق اليوم على شكل آلاف الأطنان من المعدات العسكرية والذخيرة التي يتم توريدها للنازيين الجدد الأوكرانيين".

كما أشار لافروف إلى أن النزعة الأنانية الغربية تساهم في البحث عن صيغ بديلة للتعاون في جميع المجالات.