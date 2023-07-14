كوريا الشمالية تهدد بـ"ردع نووي ساحق" لمواجهة سياسة أمريكا العدائية

ياسر رشاد - القاهرة - هددت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بردع نووي ساحق ما لم تتخلَّ عن سياستها التي وصفتها بـ"العدائية" ضد بيونج يانج، وفق وسائل إعلام رسمية.

ودافعت كيم يو يونغ عن إطلاق كوريا الشمالية مؤخراً صاروخاً باليستياً عابراً للقارات بوصفه دفاعاً عن النفس، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت كيم يو يونغ، في بيان أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية (الشمالية): "في ظل فرضية أن الولايات المتحدة ترفض التخلي عن سياستها المناهضة لكوريا الشمالية... سنسعى جاهدين للتأسيس لأقوى ردع نووي ساحق".

ووصفت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي التجربة الصاروخية بأنها "دفاع عن النفس... لحماية شبه الجزيرة الكورية من الوقوع في حرب نووية"، وأضافت أنه لا يمكن لأحد أن يلوم بيونغ يانغ في مواجهة "السياسة العدائية" التي تنتهجها واشنطن.

ووجهت كيم يو يونغ انتقادات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية رد فعله على عملية الإطلاق.

ففي بيان مشترك، دان عشرة من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، بما في ذلك كوريا الجنوبية، التجربة الأخيرة. وأشاروا إلى أن إطلاق 20 صاروخاً باليستياً من جانب كوريا الشمالية عام 2023 يشكل «انتهاكاً صارخاً لكثير من قرارات مجلس الأمن». ونددت كيم يو يونغ بالبيان وعدّته «مجحفاً ومتحيزاً».

طائرات تجسس أمريكية

وكانت كيم يو يونغ قد أشارت، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إلى خرق طائرة استطلاع تابعة للجيش الأميركي المجال الجوي لكوريا الشمالية، وحذرت من إمكان إسقاط طائرات من هذا النوع في حال تكرر الأمر.

كانت كوريا الشمالية، الدولة التي تمتلك السلاح النووي، قد أطلقت الأربعاء، صاروخاً يعمل بالوقود الصلب بلغ مداه 1001 كيلومتر (622 ميلاً) وارتفاعه الأقصى 6648 كيلومتراً، قبل أن يسقط في البحر الشرقي، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.

وقال خبراء إن مسار الصاروخ يشير إلى أنه قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

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