أمريكا تشتري مئات الصواريخ من تايوان لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تعتزم "الولايات المتحدة الأمريكية" الشراء من تايوان مئات صواريخ "MIM-23 Hawk" المُضادة للطيران لتسليمها لأوكرانيا، حسبما أفادت وسائل إعلام تايوانية.

وأفادت صحيفة "تشاينا تايمز" نقلا عن مصادرها بأن الحديث يدور عن صواريخ أمريكية الصنع، تم إخراجها من الخدمة في 29 يونيو الماضي، وأن الولايات المتحدة أكدت في أعقاب محادثات مع الجانب التايواني إعادة شراء الصواريخ لتقديمها لأوكرانيا لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وستقدم الولايات المتحدة الصواريخ المحدثة حتى نسخة Phase III، وهي مخصصة لإسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرت التي تحلق على ارتفاع منخفض.

4 كتائب صواريخ:

وستعيد تايوان للولايات المتحدة 4 كتائب صواريخ، مكونة من 18 بطارية.

بدورها، قالت صحيفة "تايوان نيوز" إن وزارة الدفاع التايوانية رفضت التعليق على تلك المعلومات.

ويشار إلى أن صواريخ "هوك" استخدمت في 41 مناورة عسكرية في تايوان بين عامي 1965 و2017، وأظهرت فاعلية أكثر من 90%.

وأخرجت تايوان الصواريخ من الخدمة، حيث من المقرر استبدالها بصواريخ Sky Bow III المحلية الصنع.

من ناحية أخرى، أكد مدير العمليات بهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، دوغلاس سيمز، وصول الذخائر العنقودية التي نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا، وقال: "ذخائرنا العنقودية أصبحت موجودة بالفعل في كييف."

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في 7 يوليو الجاري عن قراره بدء تسليم الذخائر العنقودية إلى نظام كييف.

بدورها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مثل هذه الإمدادات تعرّض المدنيين للخطر وتهدف إلى إطالة أمد الأزمة.