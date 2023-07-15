تمرد جديد في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد إصلاحات نتنياهو

ياسر رشاد - القاهرة - علق 106 من جنود وطيارين وضباط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي مشاركتهم في التدريبات رفضًا للإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت قناة "كان" العبرية.

من جهة أخرى ووفق "القناة 12" الإسرائيلية، فإن 250 من جنود الاحتياط في "سييرت متكال" أبلغوا قيادتهم بوقف التطوع للخدمة العسكرية إذا استمرت خطة تعديل القضاء.

بنيامين نتنياهو:

وجاء التحرك في الجيش في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نيته الاستمرار في إجراءات تشريع قانون الإصلاح القضائي رغم تهديدات طياري الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الأسبوع المنصرم، أفاد موقع "واللا" العبري بأن أكثر من 420 جنديا من جنود الاحتياط في وحدة الكوماندوز البحري (شايطيت 13) أعلنوا رفضهم للخدمة العسكرية لحين وقف مخطط التشريعات القضائية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات داخل إسرائيل للأسبوع الـ 27 ضد الإصلاحات القضائية.

من ناحية أخرى، شنت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية هجوما ضد الرئيس جو بايدن وإدارته بسبب موقف البيت الأبيض تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يقود حكومة تعتبر أكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وانتقدت الصحيفة الأمريكية بايدن بسبب امتناعه حتى الآن عن دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض.

وقال كاتب الافتتاحية "لماذا يبذل الرئيس بايدن قصارى جهده لتجاهل وانتقاد وإعطاء التعليمات للحكومة الإسرائيلية؟ على الأقل خطابيا، ويعامل الرئيس وإدارته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه بشكل أسوأ من حكام إيران".

وأشارت افتتاحية "وول ستريت جورنال" إلى تصريح بايدن هذا الأسبوع ضد شركاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي والذي قال فيه إن "الحكومة الإسرائيلية الحالية هي أكثر حكومة متطرفة في إسرائيل".

ولفتت الصحيفة إلى أن كل استهزاء من قبل الرئيس بايدن يتصدر عناوين الصحف في إسرائيل، مذكرة بأن بايدن ظل ينتقد نتنياهو حتى عندما أعلن تعليق خطة إضعاف القضاء في مارس الماضي في أعقاب احتجاجات ضخمة.