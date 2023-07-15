إدانات دولية لإطلاق الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي العابر للقارات

ياسر رشاد - القاهرة - أدان وزراء خارجية "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان"، مساء اليوم الجمعة، بشدة التهديدات المتطورة لكوريا الشمالية، والتي أبرزتها تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وعقد وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين" ونظيره الأمريكي "أنتوني بلينكين" والياباني "يوشيماسا هاياشي" محادثات ثلاثية في جاكرتا، حيث عقدت الاجتماعات الإقليمية السنوية بقيادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) .

والتقى الوزراء الثلاثة في جاكرتا بعد مشاركتهم في سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى.

إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات:

وقال الوزراء في بيان مشترك: «تدين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات».

وأضاف الوزراء: «يشكل هذا انتهاكا واضحا وصارخا لقرارات متعددة لمجلس الأمن الدولي، ويشكل تهديدا خطير للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها».

وقد أعلنت بيونج يانج أمس الخميس أنها اختبرت في اليوم السابق إطلاق صاروخ "هواسونج-18" يعمل بالوقود الصلب، وتعهد زعيمها "كيم جونج-أون" بشن هجوم عسكري «أقوى» حتى تتخلى الولايات المتحدة عن سياستها العدائية ضد بلاده.

وردًا على ذلك، فرضت كوريا الجنوبية عقوبات إضافية على كوريا الشمالية بإضافة 4 أفراد و3 كيانات إلى قائمتها السوداء.

وحضر وزير خارجية كوريا الجنوبية اجتماع وزراء خارجية قمة شرق آسيا، الذي يضم الدول الأعضاء في الآسيان وكوريا الجنوبية والصين واليابان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا والهند وأستراليا ونيوزيلندا، كما شارك في منتدى الآسيان الإقليمي، وهو أكبر اجتماع أمني في المنطقة.