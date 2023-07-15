دول الناتو تُحاول خلق صورة سلبية عن الصين.. روسيا تُوضح

ياسر رشاد - القاهرة - تُحاول دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلق صورة سلبية عن "الصين" من أجل التحدث عن التهديد الذي يأتي من بكين للغرب، حسبما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا".

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام روسية"، مساء اليوم الجمعة، قالت زاخاروفا في بيانها: "يحاول حلف "الناتو"، خطوة بخطوة، تجذير الصورة السلبية للصين في أذهان العامة من أجل التحدث لاحقا عن التهديد القادم من بكين إلى الغرب".

وأضافت زاخاروفا أن دول حلف "الناتو" تحاول إنشاء تحالفات من "هندسية صغيرة" في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لمواجهة عسكرية محتملة مع الصين.

شحنات الأسلحة الأمريكية:

وفي 5 يوليو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن شحنات الأسلحة الأمريكية الجديدة إلى تايوان تحول الجزيرة إلى برميل بارود، وهو ما ترفضه الصين، متهمة الولايات المتحدة بزيادة درجة التوتر في مضيق تايوان، والتدخل بشكل صارخ في شؤونها الداخلية.

من ناحية أخرى، أكد حلف "الناتو" في بيانه الختامي بقمة فيلنيوس، أنه سيتخذ خطوات لضمان فعالية وأمن مهمة الردع النووي، موضحا أن استخدام هذه الأسلحة من شأنه تغيير طبيعة النزاع بشكل جذري.

وأوضح البيان: "سيتخذ الناتو خطوات لضمان فعالية وأمن مهمة الردع النووي، بما في ذلك تحديث القدرات النووية".

وتابع: "سيتخذ الناتو جميع الخطوات اللازمة لضمان مصداقية مهمة الردع النووي وفعاليتها وموثوقيتها وأمانها، كما يشمل ذلك الاستمرار في تحديث القدرات النووية لحلف الناتو، وتحديث التخطيط لزيادة مرونة القوات النووية التابعة للحلف وقدرتها على التكيف".

وورد في البيان أيضا أن "الناتو يؤكد مجددا على الحاجة إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة من الحلفاء المهتمين في آليات الناتو لتقاسم الأعباء النووية من أجل إظهار وحدة وتصميم الحلف".