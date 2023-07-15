عُمدة كييف يُشيد بـ "زيلينسكي".. يُؤدي مهام في غاية الأهمية

ياسر رشاد - القاهرة - قال عُمدة العاصمة الأوكرانية كييف، "فيتالي كليتشكو"، مساء اليوم الجمعة، إنه لم ير الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي" ومدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك مُنذ بداية النزاع العنيف مع موسكو، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

وفي حديث لصحيفة "ليفي بيريغ" الأوكرانية، تحدث كليتشكو عن ممارسة ضغوطات سياسية عليه وعلى موظفي إدارته، وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان لمكتب الرئاسة دور في تلك الضغوطات أو ما إذا كان المكتب على علم بها، قال كليتشكو إنه لا يعرف ذلك.

بداية الحرب:

وأشار إلى أن "كل القرارات يتخذها اليوم مكتب الرئاسة، ويديره مدير مكتب الرئاسة"، مضيفا: "لم أر الرئيس منذ بداية الحرب. ومدير مكتب الرئاسة أيضا".

وأضاف أنه وجه رسائل وحاول الاتصال بالهاتف مرات عديدة، لكن مكتب الرئاسة لم يرد عليه.

وردًا على سؤال عن تقييمه للرئيس زيلينسكي، قال كليتشكو إن الرئيس "يؤدي مهام في غاية الأهمية بصفه القائد العام، وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا من أجل نجاحه في ما يخص الدفاع والأمن".

وتابع: "الوقت ليس مناسبا لتوجيه الاتهامات بشأن أمور ما، والمهم اليوم للغاية الوحدة".

من ناحية أخرى، أعلن مجلس الوزراء الأوكراني أن الحكومة ستوجه تحذيرا إلى عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، بسبب الحالة السيئة للملاجئ.

وقالت الحكومة: "تم دعم مشروع القرار الصادر عن مجلس وزراء أوكرانيا حول "تحميل المسؤولية التأديبية" والإعلان عن تحذير عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، وسيرغي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف".

كما تم توجيه تحذير إلى رؤساء إدارات أحياء ومناطق في العاصمة الأوكرانية.

وصرح وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين في وقت سابق بأن وضع الملاجئ في العاصمة كييف حرج جدًا.