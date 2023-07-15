القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية في خيرسون بقذائف حارقة

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت "القوات الأوكرانية" مدينة اليوشكي في مقاطعة خيرسون بقذائف حارقة من نوع غريب، حسبما أفاد مُمثل إدارة التحقيقات العسكرية في لجنة التحقيق الروسية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال الممثل: "تعرض حي سكني في مدينة اليوشكي بمقاطعة خيرسون للاستهداف باستخدام قذائف مدفعية غير معروفة، والتي بحسب شهود عيان انفجرت في الهواء وسقطت كتل حارقة على المباني السكنية، مما أدى إلى احتراق منزلين وتضرر 4 منازل أخرى".

وأشار إلى أن المحققين يتشاورون الآن مع خبراء المتفجرات للكشف عن تفاصيل السلاح الذي أطلق المقذوفات.

وأكد أن السكان المحليين عثروا على عناصر حارقة في جميع أنحاء المدينة.

وذكر الجنود أن الخليط الموجود في القذيفة، بعد الاشتعال، يسخن لدرجة كبيرة، ويحرق أي سطح ويشعل المباني.

حريق في الغابات:

وبعد القصف الليلي باستخدام هذه الذخيرة، اندلع حريق في الغابات امتد لعشرات الكيلومترات حول المدينة.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام تايوانية بأن الولايات المتحدة ستشتري من تايوان المئات من صواريخ MIM-23 Hawk المضادة للطيران لتسليمها لأوكرانيا.

وذكرت صحيفة "تشاينا تايمز" نقلًا عن مصادرها بأن الحديث يدور عن صواريخ أمريكية الصنع، تم إخراجها من الخدمة في 29 يونيو الماضي، وأن الولايات المتحدة أكدت في أعقاب محادثات مع الجانب التايواني إعادة شراء الصواريخ لتقديمها لأوكرانيا لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وستقدم الولايات المتحدة الصواريخ المحدثة حتى نسخة Phase III، وهى مخصصة لإسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرت التي تحلق على ارتفاع منخفض.

وستعيد تايوان للولايات المتحدة 4 كتائب صواريخ، مكونة من 18 بطارية.

بدورها، قالت صحيفة "تايوان نيوز" إن وزارة الدفاع التايوانية رفضت التعليق على تلك المعلومات.

يُشار إلى أن صواريخ "هوك" استخدمت في 41 مناورة عسكرية في تايوان بين عامي 1965 و2017، وأظهرت فاعلية أكثر من 90%.

وأخرجت تايوان الصواريخ من الخدمة، إذ من المقرر استبدالها بصواريخ Sky Bow III المحلية الصنع.