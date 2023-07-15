انت الان تتابع خبر أنشيلوتي يُقرر تغيير خطة لعب مدريد ويعلق على كلاسيكو أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتظر أن يكون الموسم المقبل 2023-2024 هو الأخير لأنشيلوتي مع ريال مدريد ، في ظل توصله لاتفاق مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على تدريب منتخب البرازيل، بنهاية عقده مع الميرينغي في يونيو/ حزيران المقبل.وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه سيتخذ من جولة فريقه التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيلة لتجربة طريقة لعب جديدة تناسب لاعبيه.

وأوضح أنشيلوتي: "علينا أن نحاول إيجاد أسلوب لعب جديد، وسنقوم بتجربته على وجه الخصوص في الجولة الأمريكية، والتي أعتبرها أحد أهم اللحظات في الموسم".

وعن أسباب تغيير طريقة اللعب تحدث كارليتو بقوله: "على مدار سنوات، تعلمت أن تهيئة اللاعبين على طرق اللعب أفضل للمدرب من فرضها عليهم بالقوة".

وواصل: "يجب أن يشعر اللاعبون بالراحة في نظام اللعب الجديد".

وعن ملامح هذا التغيير على أرض الملعب يكشف الإيطالي بقوله: "الفكرة أن كامافينغا سيلعب في الداخل أو كمحور. لو أن مدافع القلب مشغول سواء كان فران غارسيا أو فيرلاند ميندي، فلن يلعب إدواردو كظهير".

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

من ناحية أخرى، تحدث أنشيلوتي عن مواجهة ريال مدريد لغريمه الأزلي برشلونة يوم 29 يوليو/ تموز الحالي في جولة أمريكا التحضيرية.

ويقول أنشيلوتي، الذي خسر الكلاسيكو الأمريكي الودي في العام الماضي بهدف للبرازيلي رافينيا: "الكلاسيكو يبقى كلاسيكو في أي مكان، لا توجد مباراة ودية بين ريال مدريد وبرشلونة، الجميع يعرف أنها لقاءات جماهيرية في المقام الأول، هذا سببه وجود تنافسية كبيرة بين العملاقين".

وعن لقاء الموسم الماضي عقب بقوله: "لقد شاهدنا وقتها أجواء رائعة واعتقد أن هذا سيكون الوضع في هذا العام أيضاً، مباراة صعبة ومعقدة، ولكن الجميع يحب لعب تلك المباريات، ولن تكون هناك مباراة ودية أبداً بين الفريقين".

