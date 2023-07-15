«غواصته نفذت أكثر الضربات تدميرًا على المدن الأوكرانية» .. كيف تم اغتيال قائد غواصة روسية قرب مجمع رياضي شهير؟

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت وسائل إعلام روسية أن قائد غواصة روسية قُتل بالرصاص أثناء الركض، الإثنين، ربما يكون قد استهدفه مهاجم يتعقبه على تطبيق مشهور للجري.

ذكرت وكالة أنباء تاس الرسمية أن ستانيسلاف رزيتسكي قُتل في وقت سابق من هذا الأسبوع في مدينة كراسنودار بجنوب روسيا على يد "شخص مجهول"، مضيفة أنه "يجري التحقيق في الدافع وراء الجريمة".

وقالت تاس إنه تم التعرف على المشتبه بهم في وفاة رزيتسكي. ذكرت وسائل الإعلام الروسية لاحقًا أن قاتل رزيتسكي ربما استخدم تطبيق سترافا، وهو تطبيق متاح على نطاق واسع يستخدمه المتسابقون وراكبو الدراجات، لمتابعة تحركاته.

تظهر مسارات رزيتسكي للركض وركوب الدراجات على حساب باسمه على تطبيق سترافا. من بين مسارات الجري المعتادة التي كان يمارسها أثناء عمله في كراسنودار، الحديقة التي قُتل فيها في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وقالت إحدى وسائل الإعلام الروسية (Tsargrad)، إن المهاجم "خطط للقتل بحذر شديد لدرجة أن لحظة الهجوم لم تظهر على أي كاميرات مراقبة".

وأوضحت: "انتظر القاتل في الحديقة بالقرب من مجمع " أوليمبوس" الرياضي، حيث كان رزيتسكي يمارس رياضة العدو بانتظام في الصباح. مات الرجل على الفور، مطلق النار هارب ".

يُظهر حساب سترافا في اسم رزيتسكي أنه اعتاد أيضًا ركوب الدراجة في سيفاستوبول في عام 2014، حيث يقع أسطول البحر الأسود الروسي.

لا تستطيع CNN تأكيد صحة حساب سترافا بشكل مستقل، لكنه يتضمن العديد من الصور لرزيتسكي.

هطول الأمطار الغزيرة

كشفت المخابرات الدفاعية الأوكرانية كيف تم إطلاق النار على رزيتسكي على ما يبدو، في بيان مفصل بشكل غير عادي على تليغرام. ولم تعلن الوكالة صراحة مسؤوليتها عن مقتل القائد العسكري الروسي.

وأضاف البيان: "كان قائد الغواصة يعدو في... منتزه النصر في كراسنودار. حوالي الساعة 6 صباحًا، أصيب بسبع مرات بمسدس ماكاروف. وتوفي رزيتسكي على الفور نتيجة اصابته بطلقات نارية".

وتابع: "بسبب هطول الأمطار الغزيرة، أصبحت الحديقة مهجورة، لذلك لم يكن هناك شهود يمكنهم تقديم تفاصيل أو التعرف على المهاجم".

قاد رزيتسكي إحدى الغواصات الروسية من طراز كيلو في أسطول البحر الأسود، القادرة على إطلاق صواريخ كاليبر كروز، وفقًا للبيان الأوكراني والتقارير الإخبارية الروسية.

كانت الهجمات الصاروخية التي أطلقتها الغواصات مسؤولة عن بعض من أكثر الضربات تدميرًا على المدن الأوكرانية، بما في ذلك هجوم قبل عام تقريبًا على مدينة فينيتسا بوسط البلاد والذي أسفر عن مقتل العشرات من الأشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال.

وسعى بيان لاحق صادر عن إدارة الاتصالات الاستراتيجية في القوات المسلحة الأوكرانية - ظاهريًا - للتقليل من شأن التصورات بأن كييف ربما تكون قد نفذت الهجوم.

وبلغة تبدو نبرتها غير متحيزة وربما ساخرة ، قال البيان إن رزيتسكي توصل إلى نتيجة مفادها أن الضربات الصاروخية التي قتلت المدنيين كانت غير فعالة.

وخلص البيان إلى أنه "من الواضح أنه تم القضاء عليه من قبل رجاله لرفضه الاستمرار في تنفيذ الأوامر القتالية من قيادته فيما يتعلق بالهجمات الصاروخية على المدن الأوكرانية المسالمة".