انت الان تتابع خبر خاصة بمواطن آخر.. اعتقال متهم بتزوير محررات رسمية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد ورود معلومات الى مفارز مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الإجرام حول وجود متهم بتزوير محررات رسمية خاصة بمواطن آخر، ليتم تشكيل فريق عمل، وبعد التحري وجمع المعلومات، أثمر بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه"، مشيرة الى "تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا".



وأضافت، أن " قاضي التحقيق قرر توقيفه وفق أحكام المادة 298 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".