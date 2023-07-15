انت الان تتابع خبر بـ 80 دولاراً.. ياباني يستثمر موهبته في "فعل لا شيء" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الفكرة تقوم على أن يسمح موريموتو للناس بـ"استئجاره" ليقوم بـ"لا شيء"، فحضوره فقط هو الخدمة، بالإضافة إلى تقديمه ردوداً بسيطة في بعض الأحيان.

وكان الرجل البالغ من العمر 39 عاماً، استقال من كل وظيفة حظي بها في حياته، بعد الانتقادات المستمرة من مدرائه وزملائه يتهمونه فيها بعدم القيام بأي شيء خلال العمل، مما دفعه إلى التفكير في استغلال مهاراته في "فعل لا شيء" والحصول على المال منها.



ونشر موريموتو إعلانات عن خدماته، قائلاً إنه في حال أراد شخص ما كتابة كتاب، أو الدراسة بشكل أفضل، فإنه من الممكن أن "يستأجره" ليجلس معه فقط، وبالتالي سيركز بشكل أفضل.

وبدأ موريموتو بتقديم خدماته مقابل نفقات السفر والطعام فقط، لكن الآن يحصل على نحو 80 دولاراً، ليصل إجمالي ما حصل عليه حتى الآن إلى نحو 282 ألف دولار.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عنه، بعضاً من أغرب الأعمال التي قام بها، ومن بينها: مرافقة امرأة خلال توقيعها على أوراق طلاقها، الذهاب إلى مطعم مع رجل لطلب آيس كريم. أما أغرب الأعمال التي قام بها، فهي الاستماع إلى رجل وهو يعترف بأعمق أسراره، المتمثلة في قتل شخص.

