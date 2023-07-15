انت الان تتابع خبر بالفيديو.. محمد هنيدي يرد على اتهامه بتعاطي المخدرات والان مع التفاصيل
وأضاف الفنان الكوميدي: "في النهاية التسامح شيء جميل أوي بس في النهاية له حدود وهسامح لوجه الله هرتاح لأنه في الآخر كلام فاضي".
وخلال اللقاء، كشف الفنان محمد هنيدي تفاصيل إنتاجه عملا فنيا من بطولة حمادة هلال، قائلًا إن الفيلم مهم جدًا وإن هناك جلسات حالية بين المخرج والفنانين، مضيفًا: "سأشارك في إنتاج فيلم مهم لحمادة هلال، ولن أشارك في التمثيل به".
وكان قد أكد جمال عبد الحميد في تصريحات إعلامية له على تعاطي الفنان محمد هنيدي للمخدرات قائلاً: "أثناء تصوير إحدى الأعمال الدرامية، شريهان تدخلت حتى لا يستدعي الطبيب الشرطة بعد تعرض هنيدي للإغماء، ونقله إلى المستشفى وتبين أنه تعرض للإغماء بسبب تناوله شيء".
يعتبر فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، آخر أعمال الفنان محمد هنيدي وشارك في بطولته، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجي، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى.