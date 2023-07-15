انت الان تتابع خبر براء الزبيدي "تثور" على مفهوم المرأة المطلقة بعد أزمة إسراء العبيدي.. ماذا قالت؟ (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - *براء الزبيدي تنتصر لـ إسراء العبيدي

أوضحت نجمة الدراما العراقية في منشورها المقتضب، أنها صُدمت بآراء أحد أصدقائها المقربين بعد طلاق واحدة من صديقاتهم بعد قصة حب جارفة، حيث كتبت: " قاعدين في أمان الله ويا أصدقاء، في صديقة لنا تطلقت بعد زواج وحب، واحد من الأصدقاء غمز وقال أنتوا النساء أو بالأحرى جيل هذا الوقت فاشلات بالزواج وكل يوم وحدة تطلق، يعني هي ما قدرت تدير حياتها الزوجية، والجيل كله مدلع". أوضحت نجمة الدراما العراقية في منشورها المقتضب، أنها صُدمت بآراء أحد أصدقائها المقربين بعد طلاق واحدة من صديقاتهم بعد قصة حب جارفة، حيث كتبت: " قاعدين في أمان الله ويا أصدقاء، في صديقة لنا تطلقت بعد زواج وحب، واحد من الأصدقاء غمز وقال أنتوا النساء أو بالأحرى جيل هذا الوقت فاشلات بالزواج وكل يوم وحدة تطلق، يعني هي ما قدرت تدير حياتها الزوجية، والجيل كله مدلع". وأكدت أن نقاشاً طويلاً دار بينها وبين هذا الصديق الناقد، مضيفة: " الخلاف لا يلغي للود قضية"، قبل أن تعبر عن صدمتها باضمحلال أفق تفكير هذا الشخص وسوء نظرته للنساء المطلقات.



وأضافت: " هذا الصديق أكو منه ألف وآلاف بهي الحياة الي يحتقرون المطلقة أو المنفصلة، ليش نحن لازم نسكت ونتحمل أخطاء بالعلاقة بحجة أنه لازم نبين للمجتمع إن نحن نساء نعرف ندير". وأضافت: " هذا الصديق أكو منه ألف وآلاف بهي الحياة الي يحتقرون المطلقة أو المنفصلة، ليش نحن لازم نسكت ونتحمل أخطاء بالعلاقة بحجة أنه لازم نبين للمجتمع إن نحن نساء نعرف ندير". وتساءلت: " عادي مثلاً تتحمل كلام من زوجها قاسي؟ أو عادي يتنمر على شكلها أو جسمها ويقارنها بغيرها؟، لازم المرأة تضييع مستقبلها وهدفها على مود الزواج ومن يخطر بباله يتزوج عليها أو يخونها ويتعاوفون، ترجع من الصفر تبدى حياتها لأن دفنت مستقبلها لأجل شخص كانت تعتقد أن هو راح يكون سند إلها". وأردفت: " عادي يعني تتحمل الإهمال؟ كله هذا عادي فقط لأجل ما تقولون عنها مطلقة فاشلة بزواجها، أني يومية أقول المجتمع تغير بس كل ما أقعد ويا ناس كنت اشوفهم واعين نصدم بتفكيرهم".