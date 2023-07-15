اخبار العالم

الصدر يعزي بوفاة رجل الدين اللبناني "نابلسي": نعم النصير للسيد المُغيب

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الصدر يعزي بوفاة رجل الدين اللبناني "نابلسي": نعم النصير للسيد المُغيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تدوينة على "تويتر" تابعتها الخليج 365: " نعزّي العالم الإسلامي بوفاة العالم الرباني الشيخ العلّامة عفيف النابلسي رحمه الله تعالى".

وأضاف: " نخص بالعزاء الإخوة في لبنان الحبيبة ولا سيما منطقة جبل عامل ... فكان نعم العالم الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر المناصر للحق ونعم النصير للسيد المغيب ".


وأتم حديثه: "فنسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان".
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا