انت الان تتابع خبر الصدر يعزي بوفاة رجل الدين اللبناني "نابلسي": نعم النصير للسيد المُغيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تدوينة على "تويتر" تابعتها الخليج 365: " نعزّي العالم الإسلامي بوفاة العالم الرباني الشيخ العلّامة عفيف النابلسي رحمه الله تعالى".

وأضاف: " نخص بالعزاء الإخوة في لبنان الحبيبة ولا سيما منطقة جبل عامل ... فكان نعم العالم الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر المناصر للحق ونعم النصير للسيد المغيب ".



وأتم حديثه: "فنسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان".