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رونالدو يجتاز ميسي ويدخل موسوعة "غينيس" بقائمة الرياضيين الأعلى أجراً

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461666-638250084326628353.png

2023-07-15 | 10:58

رونالدو يجتاز ميسي ويدخل موسوعة "غينيس" بقائمة الرياضيين الأعلى أجراً

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الخليج 365 – رياضة

سجل نجم نادي النصر السعودي، البرتغالي ، اسمه في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعد أن تصدر قائمة مجلة "فوربس" للرياضيين الأعلى أجرا في العالم لعام 2023.

وذكر موقع موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، في تقرير له، أن رونالدو تصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ عام 2017.

وقالت موسوعة "غينيس" إن رونالدو بات الرياضي الأعلى أجرا في العالم لعام 2023، وفقا لما حصل عليه من رواتب خلال الفترة من 1 مايو 2022 إلى نفس اليوم من عام 2023.


وتقاضى رونالدو خلال تلك الفترة 136 مليون دولار أمريكي.

وخطف رونالدو المركز الأول في قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم من غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الذي حصد 130 مليون دولار.

وجاء نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي ثالثا بـ120 مليون دولار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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