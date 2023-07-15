انت الان تتابع خبر تركيا تحيّد مسؤولا بتنظيم "بي كي كي".. من هو هيثم جمعة الملقب بـ"أبو دحام"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كان جمعة ينشط كـ "مسؤول" ضمن الكادر الاستخباراتي لتنظيم "بي كي كي" وامتداداته (PKK/KCK-PYD/YPG) في منبج.

وقالت وسائل اعلام تركية، إلى أن هيثم جمعة الملقب "هيثم أبو دحام" كان مسؤولا عن ادخال مستلزمات إلى مناطق العمليات التي قامت بها تركيا وفي مقدمتها "درع الفرات"، بهدف تنفيذ أعمال إرهابية من قبل التنظيم في تلك المناطق.



وتوصل جهاز الاستخبارات التركي قبل مدة إلى معلومات تفيد بقدوم هيثم جمعة إلى مركز مدينة منبج.

وتمكنت الاستخبارات التركية، من تحييد جمعة في عملية نفذتها في مركز مدينة منبج في 9 تموز/يوليو، بحسب وكالة الاناضول.

ولفتت إلى أن جمعة كان مسؤولا عن تفجيرات بواسطة 3 دراجات نارية وسيارتين في 2019 في جرابلس، فضلا عن تفجير صهريج وقود مفخخ في سوق وسط مدينة عفرين أسفر مقتل 40 مدنيا بينهم 11 طفلا وإصابة 47 آخرين عام 2020.

