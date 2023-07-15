ميسي يرتكب مخالفة مرورية بفلوريدا وينجو من حادث بأعجوبة (فيديو)

وأظهرت لقطات فيديو انطلاق سيارة ميسي إلى تقاطع خطر، متجاوزًا بسيارته الإشارة الحمراء في مدينة فلوريدا، حيث كاد أن يصطدم بالعديد من السيارات المسرعة.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية لحسن حظ ميسي انتبهت السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس لمركبته، ومركبة شرطة "فورت لودرديل" التي كانت ترافقه، وتوقفت دون أي تصادم أو حوادث.

وشددت الصحيفة على أن كاميرا قناة "تي يو سي سبورتس" الأرجنتينية وثّقت الحادث الذي لم يعرف إن كان ميسي هو مَن يقود السيارة أم لا؛ لكن من المؤكد أنه كان ضمن الركاب.

وكان إنتر ميامي قد أعلن التعاقد مع ميسي في السابع من يونيو/ حزيران 2023 بعد أشهر من الجدل بشأن وجهة اللاعب المستقبلية ما بين العودة إلى برشلونة الإسباني أو التجديد لباريس سان جيرمان الفرنسي أو الانتقال إلى الهلال السعودي -الذي قدّم بالفعل عرضًا مذهلًا تضمّن راتبًا سنويًّا بلغ 400 مليون يورو- أو التوقيع للفريق الأمريكي.

ومن المقرر أن يتم تقديم ميسي مساء غد الأحد وسيلعب أول مباراة له بقميص إنتر ميامي ضد كروز أزول في بطولة كأس الدوريات التي تجمع فرقًا من الولايات المتحدة والمكسيك في 21 يوليو/تموز الجاري.