ياسر رشاد - القاهرة - فقد "الجيش الأوكراني" 26 ألف عسكري في هجومه المُضاد الفاشل، ويسعى نظام كييف جاهدًا للتعتيم على ذلك، هذا ما أعلنه المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، "دوغلاس ماكغريغور"، صباح اليوم السبت.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، أضاف الخبير في حديث للمعلق السياسي مايكل سافاج: "فقد الأوكرانيون 26 ألف قتيل وربما نفس العدد من الجرحى".

وأشار إلى أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد، كانت كارثية فعلا، ويحاول نظام كييف دون جدوى إخفاء هذه الحقيقة غير المريحة عن العالم بأسره.

وشدد الخبير على أنه بقي أمام فلاديمير زيلينسكي فقط الأمل في أن مشاركة طرف ثالث في النزاع يمكن أن تنقذه من هذا الوضع المريع.

زيلينسكي وضباطه في حالة من اليأس:

وأكمل المستشار السابق: "زيلينسكي وضباطه في حالة من اليأس، فهم يفهمون أنهم خسروا بالفعل، ولم يتبق شيء من قواتهم المسلحة".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنه منذ بداية الهجوم المضاد، بلغت خسائر أوكرانيا أكثر من 26 ألف فرد عسكري و 3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة.

وأكد شويغو أن "القوات الأوكرانية لم تصل إلى أهدافها في أي من الاتجاهات خلال الهجوم المضاد". كما تواصل القوات الروسية ضرب احتياطيات القوات الأوكرانية، والمعدات القادمة من الغرب بأسلحة عالية الدقة، مما يقلل من إمكاناتها الهجومية.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن الهجوم المضاد لقواته "ليس عالقا في مكانه، ولكنه يمضي قدما"، معترفا بأن وتيرته مخيبة للتوقعات.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة ABC News "نريد جميعا أن يحدث هذا بشكل أسرع. كل يوم يمر يعني خسائر بين الأوكرانيين. نحن نمضي قدما، ولسنا عالقين في مكاننا".

وأضاف في الوقت نفسه أن "الجميع يود أن يرى الهجوم المضاد يكتمل في إطار زمني أقصر"، كما زعم أنه لا يشعر بأي ضغط من شركائه في الغرب في سياق الهجوم المضاد.