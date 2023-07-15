انت الان تتابع خبر توقعات الأنواء الجوية لطقس العراق خلال الأسبوع الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الحالة الجوية لهذا اليوم السبت، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في جميع مناطق البلاد"، مبينا أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد والموصل وصلاح الدين وبابل وواسط والديوانية والأنبار والمثنى 46، ودهوك 42، وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف 47، والبصرة 49".وأضاف، أن "غدا الأحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مشيرا الى ان "الاثنين القادم سيكون الطقس صحواً في جميع مناطق البلاد، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلا في المنطقة الجنوبية".

وأوضح، أن "يوم الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، لافتا الى ان "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء القادم في جميع مناطق البلاد، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

