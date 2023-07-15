انت الان تتابع خبر بالفيديو.. بطلة العشق الممنوع على كرسي متحرك في المطار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهرت بيرين سات وهي تبتسم للمصور أثناء ملاحقتها من الصحفيين، واقترب أحدهم منها وسألها عن سبب جلوسها على الكرسي، لترد عليه قائلة: "لويت كاحلي، أنا بخير".

وكان لافت للانتباه ان حارسها الشخصي وزوجها المغني التركي كينان دوغلو منع الصحافة من الاقتراب والتقاط الصور لها، رافضين الإجابة على أسئلتهم، إذ لم يكشفا عن سبب الحادثة التي أدت إلى التواء كاحل الفنانة التركية.



وبيرن سات واحدة من نجمات تركيا التي حققت نجاح وشهرة كبيرة في الوطن العربي من خلال أعمالها المميزة.

وتعتبر شخصية سمر في العشق الممنوع هي أشهر أعمالها، وخطفت قلوب الجميع بشخصية فاطمة في مسلسلها "فاطمة جول".