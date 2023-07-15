رئيس وزراء إثيوبيا يدعو للعمل مع مصر ويتحدث عن سد النهضة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس وزراء إثيوبيا، "آبي أحمد"، أن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما، سيكون مُفيدًا للجميع، مُشيرًا في بيان بعد زيارته القاهرة ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى "تخزين مياه النيل بشكل كاف لمواجهة حالات الجفاف".

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، اليوم السبت، أكد رئيس وزراء إثيوبيا: "لن ننوي الإضرار بجيراننا، ونهر النيل يعزز العلاقات بين دول المنطقة"، موضحا: "نشارك نهر النيل مع دول المصب بروح من الثقة والأمانة".

كما دعا أحمد إلى العمل مع مصر "من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات شعبينا".

وكان السيسي وآبي أحمد اتفقا، الخميس، على الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل السد.

وأفاد بيان مشترك نشرته الرئاسة المصرية أن الزعيمين "ناقشا سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي".

الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان:

واتفقا حسب البيان على "الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله خلال 4 أشهر".

وأتى لقاء الزعيمين على هامش اجتماع الدول المجاورة للسودان، في محاولة لحل الأزمة التي يشهدها إثر الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكتب مبارك أردول، وهو قائد سابق لإحدى مجموعات التمرد في السودان ويعد مقربا من الجيش، عبر حسابه على موقع "تويتر": "رغم غيابنا (السودان) فإننا ندعم بالكامل هذا البيان الثنائي بشأن سد النهضة".

وأضاف: "سينضم السودان قريبا بالتأكيد لجعل الاتفاق ثلاثيا، من دون وسطاء خارجيين".

كما أثنى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي على لقاء الزعيمين، و"قرارهما المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك استئناف المفاوضات لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة لصالح شعبيهما".

ومُنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تُثمر حتى الآن اتفاقًا.