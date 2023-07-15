الاشتباكات تشتعل مُجددًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

ياسر رشاد - القاهرة - لقي مدنييْن مصرعهم اليوم السبت، بمدينة أم درمان جراء سقوط قذائف هاون إثر تجدد الاشتباكات العنيفة والطاحنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، تجددت الاشتباكات العنيفة صباح اليوم في عدد من جبهات القتال وتركزت المواجهات المباشرة بشكل أكثر ضراوة في مدينة أم درمان وبعض الأحياء المجاورة لمنطقتي السوق الشعبي والمنطقة الصناعية التي تنتشر فيها مجموعات من عناصر تابعة لقوات الدعم السريع بعد احتدام المعارك بينهما في المدينة.

إلى ذلك، واصل طيران الجيش تحليقه الكثيف في مدن العاصمة الثلاث وتنفيذه لغارات استهدفت مناطق تمركزات قوات الدعم السريع شمال المدينة الرياضية الواقعة جنوبي العاصمة الخرطوم.

جسر الحلفايا:

وأفادت مصادر عسكرية تابعة للقوات المسلحة السودانية بأن الجيش حقق تقدما ملحوظا في معارك أمس بمدينة الخرطوم بحري أقصى شمالي العاصمة ومنطقة جنوبي الخرطوم، حيث تمكن من إكمال تأمين جسر الحلفايا أحد أكبر وأهم الجسور الاستراتيجية الرابطة بين مدينة الخرطوم بحري وأم درمان.

في المقابل، قال قائد ميداني تابع لقوات الدعم السريع إن قواتهم لا تزال تحتفظ بسيطرتها على المواقع التي يتمركزون فيها شرقي جسر الحلفايا الذي شهد محيطه أعنف المعارك.

من ناحية أخرى، أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، يوم الخميس، فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرا إلى أن النزاع الراهن يثير "قلقا كبيرا".

وأشار خان، بحسب التقرير الصادر عن مكتبه، بأنه أبلغ مجلس الأمن الدولي "بفتح تحقيق بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة".

وقال خان "الحقيقة هي أننا نواجه، في هذا المجلس وفي العالم.. السماح بتكرار التاريخ، التاريخ المروع نفسه" الذي أدى الى فتح التحقيق الأول في دارفور قبل نحو عقدين من الزمن.

ولفت إلى أن "الوضع الأمني الحالي في السودان وتصاعد العنف خلال الأعمال القتالية الراهنة هو مبعث قلق كبير".

ورأى خان في تقريره أن خطر وقوع جرائم حرب جديدة خصوصا في دارفور هو أكبر بفعل "الاستخفاف الواضح والذي يعود تاريخه إلى فترة طويلة، من قبل الأطراف المعنيين، بمن فيهم وزراء السودان، بالتزاماتهم".