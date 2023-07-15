شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهورى ينظم فعالية لتجهيز 40 شابا وفتاة من المقبلين على الزواج بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب الشعب الجمهوري، فعالية كبيرة لتجهيز 40 شابًا وفتاة من المقبلين على الزواج بمحافظة سوهاج، بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة أمين عام الحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية أمين التنظيم على مستوى الجمهورية، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والنائب شعبان لطفي والنائب نشأت فؤاد عباس و النائبة الفت المزلاوي والنائبة نانسي نعيم أعضاء مجلس النواب.

تأتي فعالية تجهيز 40 شابًا وفتاة من المقبلين على الزواج في ضوء المبادرة التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري تحت شعار "مع الناس" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في كافة ربوع الوطن ليكون الحزب بهذه الفاعلية قد ساهم بإضفاء البسمة على 150 شابا وفتاة من محافظات مختلفة.

وبدأ الحزب فعاليته بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة حزب الشعب الجمهوري في المشاركة المجتمعية، ومن ثم اختتم الحفل بعرض لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة سوهاج.

من جانبه وجه اللواء محمد صلاح أبو هميلة خلال كلمته، بالشكر لمحافظ سوهاج على جهوده والتعاون والدعم الدائم لجميع انشطة الحزب ومبادراته داخل المحافظة.

وفي سياق متصل، أكد أحمد الألفي، خلال كلمته، على أن فاعلية تجهيز 40 شابًا وفتاة من المقبلين على الزواج من أبناء المحافظة، تأتي في إطار الدور المجتمعي والخدمي الذي يتحمله الحزب تجاه الشعب.