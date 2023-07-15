شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التضامن بمجلس النواب ناقشت 16 تشريعا.. قادرون باختلاف الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني، 16 مشروع قانون، جاءت مقسمة بين مشروعات مقدمة من الحكومة، ومشروعات قوانين مقدمة من النواب، وأبرزها هذه المشروعات مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف.

وجاءت المشروعات التي نقاشتها لجنة التضامن، كتالي:

أولا: الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ثانيا: الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ثالثا: الانتهاء من قانون مقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)، و60 نائباً آخرون، بدعم صندوق قادرون باختلاف وتم اخذ الموافقة النهائية عليه بجلسة الثلاثاء 11/7/2023.

رابعا: الانتهاء من قانون مقدم من النائب طارق رضوان و و60 نائباً آخرون، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتمت الموافقة النهائية عليه بجلسة الثلاثاء 11/7/2023.

خامسا: شروع قانون مقدم من السيد النائب الدكتور / عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن المجلس القومي للوعي.

سادسا: مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة / نسرين صلاح عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن لتاهيل المهنى والتدريب والحق فى العمل لابناء وخريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

سابعا: مشروع قانون مقدم من السيد النائب / عاطف مغاوري وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 149 لسنة 2019 باصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى.

ثامنا: مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة / أمل زكريا وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن اصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة

تاسعا: مشروعى قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 .

وفي سياق متصل ناقشت اللجنة عددا من الاتفاقيات الدولية جاءت كالتالي:

أولا: الإنتهاء من مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة أسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2022.

ثانيا: الإنتهاء من مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار.

ثالثا: الإنتهاء من مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة ، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 9 إبريل 2023.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تختص لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بالآتى:

1-التضامن الاجتماعى.

2-العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.

3-الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

4-الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.

5-رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

6-تنظيم الأسرة.

7-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

8-الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

9-التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة.

10-أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

11-رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

12-التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.