شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: مشاركة الرئيس السيسي باجتماع الاتحاد الأفريقى يعزز الروابط الاقتصادية للقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، والذي سيعقد بـ"نبيروبي" خطوة لتعزيز الروابط الاقتصادية للقارة الأفريقية.

وأضاف "مطر":" مشاركة الرئيس السيسى تعكس دور مصر الرائد إقليميا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ سيكون له كلمة أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية، وذلك لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية، فى ظل جهود مصر المستمرة لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لتقديمها إلى دول إفريقيا الأكثر تأثراً بتداعيات التغيرات المناخية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي سيناقش الخطوات التى تم اتخاذها في برنامج عمل الاندماج التجارى لدول القارة، وسبل تعزيز ذلك الاندماج ومن بينها خطوات تتعلق بتعزيز حرية الحركة وجواز السفر الأفريقي الموحد، وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة، وإنشاء سوق أفريقية مشتركة لتسريع التجارة والزراعة والأعمال وتبادل المهارات فى القارة الأفريقية.

ومن المقرر أيضًا أن يبحث الرئيس السيسى مع الزعماء ورؤساء الحكومات المشاركين فى الاجتماع، التقدم الذى تحقق فى برنامج عمل الاندماج التجارى لدول القارة، وسبل تعزيز ذلك الاندماج ومن بينها خطوات تتعلق بتعزيز حرية الحركة وجواز السفر الأفريقي الموحد، وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة.

ووفقًا لبيان نُشر على موقع الاتحاد الأفريقى؛ فإن المشاركين فى الاجتماع التنسيقى سوف يبحثون إنشاء سوق أفريقية مشتركة لتسريع التجارة والزراعة والأعمال وتبادل المهارات فى القارة الأفريقية، كما يبحث الاجتماع أيضاً تنسيق الجهود ما بين الاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الرئيسية والدول الأعضاء باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لتسريع جهود التكامل التجارى ويغطى التنسيق عدد من المحاور الرئيسية تتثمل فى تخطيط وتبنى وتنفيذ السياسات والمتابعة والتقييم وتعبئة الموارد والشراكات .

كما يتضمن برنامج عمل الاجتماع التنسيقي سبل تمويل أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي والتركيز على التعافى الاقتصادي للقارة الأفريقية وتنفيذ المبادرات الرامية لمواجهة التحديات فى مجالات الزراعة والبنية التحتية والديون والتغيرات المناخية والأمن والطاقة والصحة .