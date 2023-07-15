روسيا تعتزم توسيع وجودها الدبلوماسي في دول جنوب شرق آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تعتزم "موسكو" توسيع وجودها الدبلوماسي في دول جنوب شرق آسيا، حسبما أفاد وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم السبت، جاء هذا التصريح خلال حفل افتتاح القنصلية العامة الروسية في مجمع Royal Phuket Marina بمدينة بوكيت السياحية في جنوب تايلاند، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تايلاند دون براماتفيني ومسؤولين آخرين من البلدين.

وقال لافروف: "يعد حفل افتتاح القنصلية الروسية الدائمة في بوكيت اليوم خطوة مهمة للغاية، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أنها ليست الخطوة الأخيرة في توسيع الوجود الدبلوماسي الروسي في جنوب شرق آسيا.. نخطط لفتح بعثات دبلوماسية إضافية في دول صديقة أخرى في المنطقة".

القنصلية العامة في بوكيت:

وأشار لافروف إلى أن "تايلاند توفر ظروفا جيدة للمواطنين الروس المقيمين فيها وستعمل القنصلية العامة في بوكيت على تلبية احتياجاتهم وضمان مصالحهم".

ونشرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مقاطع فيديو لحفل افتتاح القنصلية، حيث أدت فرقة نسائية تايلاندية رقصة على أنغام الأغنية الروسية الشهيرة "بارينيا" ("سيدة").

وقبل مراسم افتتاح القنصلية عقد لافروف وبراماتفيني محادثات، قال الوزير الروسي إنها تناولت بين أمور أخرى، إمكانية استخدام بطاقات نظام الدفع "مير" الروسي في أراضي تايلاند.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي، لافروف، أن روسيا لا تعتبر المرحلة الحالية للعلاقات الدولية "حربا باردة جديدة"، مشيرا إلى أنها تتعلق بإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وصرح لافروف في مقابلة مع صحيفة "كومباس" الإندونيسية: "نحن لا نميل إلى تعريف المرحلة الحالية للعلاقات الدولية على أنها نوع من الحرب الباردة الجديدة"، مضيفا أن "الأمر يتعلق بشيء آخر وهو تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب".