شكرا لقرائتكم خبر عن "علاء الدين" تحتفل بميلادها الـ30 مع ذوى الهمم والأيتام بمشاركة القومى لثقافة الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم مجلة علاء الدين للأطفال، الاثنين المقبل، احتفالية بمناسبة مرور 30 عاماً علي إصدارها على مسرح نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام.

وقال الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير المجلة إن الاحتفالية التي تبدأ الرابعة عصرا ستكون بمشاركة المجلس القومى لثقافة الطفل، مشيرا الى أنها تتضمن مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة للأطفال التى يقدمها المجلس مثل فرقة بنات وبس والأراجوز والعرائس المارونيت َوالتنورة والبلياتشو ويحضرها نحو 500 طفل من ذوي الهمم والقدرات الخاصة ودور الأيتام و طلاب المدارس وقراء المجلة .

وأكد محمد ناصف رئيس المركز القومى للطفل أن هذه الاحتفالية تأتي فى اطار التعاون المثمر مع مجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام ودورهما المشترك للمساهمة فى بناء شخصية أطفالنا مستقبل الغد لهذا الوطن.

وأعرب عن تقديره وإيمانه بالدور المتميز الذي قامت به المجلة علي مدار تاريخها فى 30 عاما اكتشفت خلالها أجيالا من الكتاب والرسامين المبدعين فى أدب الطفل وتقديمها رسالة توعوية وتنمية للنشء تستحق عليها المكانة المتميزة التى أصبحت عليها بين مجلات مصر والعالم العربى.