شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد رمزى يقيم حفل تسليم شهادات محو الأمية لأبناء دائرة منشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، حفل لتسليم الشهادات محو الأمية لأبناء دائرة منشأة وبلغ أعدادهم 250 ناجحًا بمحو الأمية.

شارك في الحفل كلا من أكمل نجاتي ورشا فايز كليب، ورشا أبو شقرة، ومحمد طارف أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين و الدكتور محمد يحي ناصف، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحمد عبد الرحمن عبد الوهاب، مدير فرع الجيزة للهيئة العامة لتعليم الكبار و عادل نجاح إبراهيم، مدير إدارة منشأة القناطر للهيئة العامة لتعليم الكبار.

وقال الدكتور محمد يحي ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار إن محو الأمية قضية من التى تولى إهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية حيث تسعى هيئة تعليم الكبار إلى إعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحرص على مواكبة التحديات المجتمعية العالمية والإقليمية والمحلية.

وأشاد النائب أحمد رمزى بمجهودات الهيئة العامة لتعليم الكبار على محاولة القضاء على الأمية فى مصر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة فلقد أستطاعت الجامعات المصرية في محاولة محو الأمية واقتربت من حوالى مليون مواطن خلال 8 سنوات وهو ما ساهم في حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة في مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية، لافتًا إلى استمرار اختبارات محو الأمية لمرات عديدة لأبناء دائرة منشأة القناطر وذلك عن طريق إنشاء جدول يعرض على الصفحة الرسمية للنائب أحمد رمزى على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بمواعيد الاختبارات لقرى دائرة منشأة القناطر مشيرًا إلى أنه سيتم ضم كل قريتين أو ثلاث قرى لمرة واحده.