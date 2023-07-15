انت الان تتابع خبر "فاغنر" يدخلون بيلاروسيا.. حديث عن مناورات عسكرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مجموعة "بيلاروسكي هاجون" المراقبة المستقلة التي تتتبع تحركات القوات المسلحة في بيلاروسيا، إن 60 شاحنة وحافلة ومركبة كبيرة على الأقل عبرت إلى الدولة الواقعة شرقي أوروبا برفقة الشرطة البيلاروسية.ولم توفر المجموعة على الفور صورا أو مقاطع مصورة للمركبات، لكنها أوضحت أنها كانت تحمل أرقاما من مناطق شرق أوكرانيا تحت الاحتلال الروسي، حيث قاتلت "فاغنر" في صفوف القوات الروسية حتى وقت تمرد قصير الشهر الماضي.

واتجهت القافلة نحو قاعدة عسكرية خارج أوسيبوفيتشي، وهي بلدة تبعد 230 كيلومترا شمالي الحدود الأوكرانية، وفقا لـ"بيلاروسكي هاغون".

وأظهرت صور بالأقمار الصناعية هذا الشهر، صفوفا من هياكل تشبه الخيام بدا أنها نصبت عند القاعدة بين 15 و30 يونيو الماضي.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو قد قال وقتها إن مينسك قد تستغل خبرة وتجربة "فاغنر"، وإنه عرض على المقاتلين "وحدة عسكرية مهجورة" لإقامة معسكر.

وفي الأسبوع نفسه، أخبر زعيم جماعة مقاتلة مناهضة للوكاشينكو، بأن هناك موقعا يبنى لإيواء المرتزقة قرب أوسيبوفيتشي.

وتم احتواء التمرد قصير الأجل لـ"فاغنر" في روسيا، بينما كان مقاتلو المجموعة في طريقهم إلى موسكو.

واتفقت موسكو و"فاغنر" على انتقال قائد المجموعة المسلحة يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا، التي توسطت من أجل إنهاء التمرد الذي أصاب العالم بالذهول.