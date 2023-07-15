للموسم الجديد.. ناد انجليزي يسعى لضم نجم نابولي

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن نيوكاسل قدم عرضا مغريا إلى نابولي بقيمة 95 مليون يورو، من أجل التعاقد مع كفاراتسخليا.

نيوكاسل نجح في إنهاء الموسم الماضي بالمربع الذهبي، ليتأهل لدوري أبطال أوروبا، فيما نجح الفريق في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع ساندرو تونالي نجم ميلان، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 80 مليون يورو.



وأضاف أن النادي الإنجليزي، ينتظر حاليا رد اللاعب وناديه، من أجل البدء في إجراءات ضمه.

وأشار الموقع، إلى أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، لن يقبل هذا العرض، خصوصا أنه يسعى حاليا لربط الجناح بعقد جديد طويل الأمد.

ولعب كفارا دورا رئيسيا في تتويج نابولي بلقب الاسكوديتو في الموسم المنصرم، ليعيد اللقب إلى خزانة فريق الجنوب لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما.

كان النجم الجورجي قد شارك في 34 مباراة بقميص نابولي بالموسم الماضي بالدوري الإيطالي، سجل خلالها 12 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

