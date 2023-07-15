انت الان تتابع خبر "الغواصات النووية".. تحذير من كابوس روسي للولايات المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ماكغريغور: "إذا بدأنا حربا مع روسيا، فإن أغبى شيء يمكننا القيام به هو تهديدها بالأسلحة النووية، يمكن للروس ملء المحيط الأطلسي بغواصاتهم، وكذلك المحيط الهادئ، حيث ستدعمهم البحرية الصينية".

وأكد أن الولايات المتحدة لا تمتلك حاليا مثل هذه القدرات، نظرا لأن جزءا كبيرا من الغواصات النووية للبلاد قيد الترميم.



وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق، نقلا عن بيانات من خدمة أبحاث الكونغرس، أن ما يقرب من 40% من الغواصات الهجومية الأمريكية تم إيقاف تشغيلها بسبب الإصلاحات، مما يجعل البلاد عرضة للخطر.