الجيش السوداني: نفذنا عمليات نوعية "ناجحة" لجيوب الدعم السريع في أم درمان

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الجيش السوداني، السبت، إنه نفذ عمليات نوعية "ناجحة" لجيوب قوات "الدعم السريع" في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.



وأفاد الجيش في بيان نشره في صفحته على فيسبوك، بأن "قوات العمل الخاص بسلاح المهندسين نفذت عمليات نوعية ناجحة لتنظيف جيوب التمرد من المليشيا (الدعم السريع)".



وأوضح أن العمليات جرت "في مناطق المهندسين والعودة وحمد النيل بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم".



وحتى الساعة 11:30 ت.غ، لم يصدر تعليق من "الدعم السريع" بخصوص عمليات الجيش في أم درمان.



وصباح السبت، تجددت الاشتباكات العنيفة في شمالي وغربي العاصمة الخرطوم بين طرفي الصراع.



وأفاد شهود عيان الأناضول، بأن "اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة اندلعت في شمال وغربي مدينة أم درمان منذ الصباح".



وأضاف الشهود أن "معارك قوية تدور في أحياء أم درمان القديمة وفي محيط سلاح المهندسين (أحد مقرات الجيش السوداني الاستراتيجية).



فيما تحدث آخرون عن "سماع دوي المدافع الثقيلة في مدينة بحري شمالي الخرطوم، مع تحليق مكثف للطيران العسكري وطائرات الاستطلاع في العاصمة.



ويتبادل الجيش السوداني و"الدعم السريع" اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.



ومع دخول المعارك شهرها الرابع، تخطت حصيلة الاشتباكات 3 آلاف قتيل، غالبيتهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

المصدر/ الأناضول