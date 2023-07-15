شؤون الحرمين تعلن عن هوية حديثة لمنظومة خدماتها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتورعبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن إستراتيجية جديدة وهوية حديثة، وقرارت تطويرية شاملة لكل المجالات ومنظومة الخدمات، وزيادة فرص تمكين الشباب والفتيات على أعلى معايير الجودة العالمية، بداية العام الجديد 1445هـ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد أن منظومة الخدمات والأعمال داخل الرئاسة شهدت تطورًا كبيرًا، خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن أعمال الرئاسة داخل الحرمين الشريفين تحتاج إلى التطوير وتمكين الكفاءات وأصحاب الخبرات من أجل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتوفير أفضل الخدمات من أجل ضمان راحة ضيوف الرحمن.