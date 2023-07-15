زيلينسكي: أوكرانيا تحافظ على أعلى وتيرة للعمل الدولي لاستعادة السلام

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستحافظ على أعلى وتيرة للعمل الدولي على جميع المستويات من أجل استعادة السلام في البلاد.

زيلينسكي

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله -في خطابه عبر الفيديو اليوم السبت- "في 15 يوما من شهر يوليو، أجرينا بالفعل مفاوضات واجتماعات وأحداثا مع قادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وتركيا وجمهورية التشيك وبولندا. وكذلك أيضا سلوفاكيا وبلغاريا وليتوانيا والسويد والبرتغال واسبانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وغينيا بيساو.والأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرج، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، رئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين، البطريرك المسكوني بارثولوميو... الخطاب الموجه إلى مجتمع الطلاب في الأرجنتين، يتحدث مع أكبر المستثمرين الأمريكيين ومديري الشركات الواعدين".

وأشار إلى أن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول جاء اليوم لزيارة أوكرانيا. وأكد زيلينسكي أيضا أنه الآن، عندما تعتمد سرعة إنهاء الحرب على الدعم العالمي لأوكرانيا، تبذل الدولة قصارى جهدها لضمان أن يكون هذا الدعم مكثفا قدر الإمكان.

وقال الرئيس الأوكراني -في خطابه عبر الفيديو- إنه لا يمكننا ترك أي مدينة وقرية تحت سيطرة روسيا، وأضاف "الآن، عندما تعتمد سرعة إنهاء الحرب بشكل مباشر على الدعم العالمي لأوكرانيا، فإننا نبذل قصارى جهدنا لضمان أن يكون هذا الدعم مكثفًا وذا معنى قدر الإمكان".

وتابع أنه "من أفظع الأمور التي تجلبها الحرب هو الانفصال... أنا ممتن لجميع شركائنا.. كل زعيم وكل سياسي وشخصية عامة وكل بلد يدعمنا حقًا في حقيقة أن التحرير الكامل لأراضينا الأوكرانية بالكامل هو الذي سيسمح للقوة الكاملة للنظام الدولي القائم على القواعد"، وأعرب عن شكره لجميع مقاتلي بلادهت وقال كانت تلك الأسابيع على الخطوط الأمامية مهمة للغاية.