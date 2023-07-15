سد النهضة.. متحدث الرئاسة: ندعم إثيوبيا في التنمية وحقنا لا يمكن التفريط فيه

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن موقف مصر في ملف سد النهضة الأثيوبي ثابت وواضح.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" مساء السبت، قال فهمي: "ندعم الشعب الأثيوبي في التنمية وحقنا في الحياة لا يمكن التفاوض حوله وحق ثابت لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه وأيضا ندعم جميع الشعوب الأفريقية في التنمية".

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مصر "تقدم ما تستطيع من دعم لتحقيق التنمية في دول أفريقيا"، مؤكداً أنه لا توجد مشكلة من استفادة الشعوب الافريقية من مواردها بل ندعمه بكل صدق وإخلاص لأن التنمية تنعكس على الجميع ويستفيد منها الجميع.

وأكمل: "النيل لطالما كان مصدر للتعاون والإخاء والتنمية، وأثيوبيا عبرت عن رغبة مماثلة للتقدم في هذا الملف من خلال التفاوض في إطار زمني ونحن حريصون على الإطار الزمني وتعهد الجانب الأثيوبي بضمان الاحتياجات المائية لدول المصب خلال فترة الملء، ونتطلع الى أن تعكس المفاوضات هذه الروح".

وتابع المستشار أحمد فهمي: "هذه الروح في أفريقيا تقوم على أنه من الافضل للجميع مصر وأثيوبيا وأفريقيا أن توجه مواردها جميعا للتنمية وهناك الكثير مما ممكن نقدمه كأفارقة لبعضنا البعض".