انت الان تتابع خبر البصرة.. وقفة استنكارية لرجال الدين احتجاجا على هدم جامع السراجي (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مراسل السومرية في المحافظة ان عددا من مشايخ ورجال الدين السنة في منطقة الزبير نظموا وقفة استنكارية احتجاجا على هدم جامع السراجي.

وأضاف، انه طالب رجال الدين خلال الوقفة بإقالة مدير الوقف السني محمد الملا واحالة الى القضاء نظرا لتقصيره في أداء مهامه الوظيفية.

وأقدمت حكومة البصرة المحلية، امس الجمعة، على هدم وازالة جامع السراجي لتوسعة طريق ابي الخصيب جنوبي المحافظة .

وأكد ديوان الوقف السني، في وقت سابق، أن هدم منارة جامع السراجي في محافظة البصرة "جاء مخالفاً لما تم الاتفاق عليه".

وجامع السراجي، هو من مساجد العراق التاريخية القديمة في مدينة البصرة ويتميز بعمارته الأثرية والتراثية، وبني في العام 1140هـ/1727م، ويقال إن الذي شيده عبد الوهاب باشا بن أحمد القرطاس في العام 1320هـ/1902م.

الصور ادناه: