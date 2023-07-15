الشرطة يحسم لقب الدوري بفوزه على نفط ميسان

حسم فريق الشرطة، اليوم السبت، تتويجه بلقب الدوري الممتاز بعد بفوزه على نظيره نفط ميسان.

وسجل الشرطة ثلاثة أهداف في المباراة التي اقيمت على ملعب ميسان. وبهذا الفوز يكون الشرطة ضمن لقب الدوري قبل جولة واحدة من نهايته بعد أن وصل رصيده الى 79 نقطة.