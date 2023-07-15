انت الان تتابع خبر الشرطة يحسم لقب الدوري بفوزه على نفط ميسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461717-638250436016600549.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-07-15 | 20:41
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حسم فريق الشرطة، اليوم السبت، تتويجه بلقب الدوري الممتاز بعد بفوزه على نظيره نفط ميسان.
وسجل الشرطة ثلاثة أهداف في المباراة التي اقيمت على ملعب ميسان.
وبهذا الفوز يكون الشرطة ضمن لقب الدوري قبل جولة واحدة من نهايته بعد أن وصل رصيده الى 79 نقطة.
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