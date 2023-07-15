انت الان تتابع خبر رسمياً.. ميامي يعلن صفقة ميسي والان مع التفاصيل
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2023-07-15 | 22:23
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أعلن إنتر ميامي الأمريكي، مساء اليوم السبت، عن صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان السابق.
ونشر الحساب الرسمي لإنتر ميامي على "تويتر"، مقطع فيديو لتقديم ميسي كلاعب جديد للفريق وسيرتدي ميسي قميصه المفضل رقم 10.
وكان ميسي (36 عاما) قد وقع عقدا مع إنتر ميامي لموسمين ونصف، براتب سنوي قيمته 60 مليون دولار أمريكي بحسب العديد من التقارير الصحفية.
ويستعد البرغوث لظهوره الأول بقميص إنتر ميامي يوم 21 تموز الجاري.
وكان ميسي (36 عاما) قد وقع عقدا مع إنتر ميامي لموسمين ونصف، براتب سنوي قيمته 60 مليون دولار أمريكي بحسب العديد من التقارير الصحفية.
ويستعد البرغوث لظهوره الأول بقميص إنتر ميامي يوم 21 تموز الجاري.
وانضم قائد منتخب الأرجنتين لصفوف الفريق الأمريكي مجانا بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الذي استمر موسمين، حقق فيهما 3 ألقاب.
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