رسمياً.. ميامي يعلن صفقة ميسي

ونشر الحساب الرسمي لإنتر ميامي على "تويتر"، مقطع فيديو لتقديم ميسي كلاعب جديد للفريق وسيرتدي ميسي قميصه المفضل رقم 10.

وكان ميسي (36 عاما) قد وقع عقدا مع إنتر ميامي لموسمين ونصف، براتب سنوي قيمته 60 مليون دولار أمريكي بحسب العديد من التقارير الصحفية.



ويستعد البرغوث لظهوره الأول بقميص إنتر ميامي يوم 21 تموز الجاري.

وانضم قائد منتخب الأرجنتين لصفوف الفريق الأمريكي مجانا بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الذي استمر موسمين، حقق فيهما 3 ألقاب.